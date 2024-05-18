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Амлодипін-КВ таблетки 10 мг блістер, №30 - Харків (108532) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 415 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (10), блістер (1)
27,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
24,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (10), блістер (1)
27,65
Економія: -3,51 грн
24,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5), блістер (2)
25,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (5)
27,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (5), блістер (1)
24,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (14), блістер (2)
29,53
Економія: -6,21 грн
23,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (5)
27,60 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (11)
27,66 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
27,69 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (9), блістер (2)
28,40
Економія: -3,50 грн
24,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (8), блістер (2)
27,66 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7), блістер (1)
28,40
Економія: -1,40 грн
27,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
25,71
Економія: -0,70 грн
25,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (8)
27,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (5), блістер (1)
29,16 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
23,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (17)
28,54
Економія: -4,94 грн
23,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (5), блістер (2)
27,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (27)
26,91 грн