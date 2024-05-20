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Амлодипін-КВ таблетки 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (108531) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 230 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
17,28
Економія: -1,38 грн
15,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
17,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4), блістер (2)
19,56
Економія: -2,31 грн
17,25 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (8)
17,37
Економія: -1,79 грн
15,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
18,94
Економія: -2,18 грн
16,76 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
18,52
Економія: -2,62 грн
15,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (11), блістер (1)
18,18 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (5)
18,60
Економія: -2,70 грн
15,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (6)
17,30
Економія: -0,70 грн
16,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
18,50
Економія: -1,74 грн
16,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (5), блістер (2)
18,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки (20)
18,86
Економія: -1,93 грн
16,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (7)
18,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
17,36 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
17,19
Економія: -1,29 грн
15,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (5)
19,18
Економія: -3,41 грн
15,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (7), блістер (1)
18,64
Економія: -3,05 грн
15,59 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2), блістер (1)
18,70
Економія: -1,10 грн
17,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
19,82
Економія: -4,07 грн
15,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (10), блістер (1)
18,25
Економія: -2,43 грн
15,82 грн