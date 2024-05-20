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Амлодипін-КВ таблетки 5 мг блістер, №30 - Одеса (108531) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 275 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
17,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (7), блістер (3)
18,80
Економія: -2,20 грн
16,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
17,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (5)
17,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (8)
18,41
Економія: -1,27 грн
17,14 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (7)
17,30 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
17,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (3)
16,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5)
19,78
Економія: -3,53 грн
16,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (8), блістер (2)
16,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (4)
18,75
Економія: -2,50 грн
16,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
17,62
Економія: -0,86 грн
16,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (4)
17,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
17,40 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
18,95
Економія: -0,65 грн
18,30 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (13), блістер (2)
18,35
Економія: -1,84 грн
16,51 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
16,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (9)
19,16
Економія: -2,91 грн
16,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
18,85
Економія: -2,09 грн
16,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (6), блістер (1)
19,50
Економія: -3,10 грн
16,40 грн