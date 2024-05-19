Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАмлодипін-КВЦіни в аптеках

Амлодипін-КВ таблетки 5 мг блістер, №30 - Львів (108531) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 328 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (6)
18,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
16,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5), блістер (2)
19,23
Економія: -3,68 грн
15,55 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
16,21 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (4)
18,90 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
16,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (4), блістер (1)
16,38 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (6), блістер (2)
18,90
Економія: -2,30 грн
16,60 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (5)
18,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
18,76
Економія: -2,01 грн
16,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
18,94
Економія: -2,19 грн
16,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки (20)
18,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (11)
17,47
Економія: -1,65 грн
15,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (6), блістер (1)
19,69
Економія: -4,29 грн
15,40 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки (20)
18,90 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
18,94
Економія: -2,19 грн
16,75 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
18,72
Економія: -1,97 грн
16,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
18,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
18,94
Економія: -2,19 грн
16,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
18,90 грн