Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАмлодипін-КВЦіни в аптеках

Амлодипін-КВ таблетки 5 мг блістер, №30 - Харків (108531) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 421 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (7), блістер (1)
17,88 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (4)
16,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
19,60
Економія: -3,29 грн
16,31 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
18,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3)
18,42 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (7)
18,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
19,70
Економія: -4,20 грн
15,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (5)
18,63 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (15)
18,42 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3), блістер (2)
18,57 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (7)
18,90
Економія: -2,30 грн
16,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6), блістер (1)
18,51 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (9)
18,80
Економія: -1,20 грн
17,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (9)
18,10
Економія: -1,36 грн
16,74 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (5)
18,57 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
18,21 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
17,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (12), блістер (1)
19,13
Економія: -3,30 грн
15,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (6)
18,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (8)
18,18 грн