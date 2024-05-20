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Антикатарал порошок для орального розчину пакетик, №10 - Запоріжжя (110696) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
323,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
307,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
371,21
Економія: -84,33 грн
286,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), пакетик (6)
344,75
Економія: -70,95 грн
273,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (5)
297,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
351,99
Економія: -46,17 грн
305,82 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
360,00
Економія: -51,00 грн
309,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2), пакетик (5)
290,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
360,00
Економія: -51,00 грн
309,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), пакетик (8)
390,70
Економія: -86,30 грн
304,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (5)
340,99
Економія: -35,17 грн
305,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
279,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), пакетик (5)
334,36
Економія: -36,74 грн
297,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), пакетик (9)
319,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
297,74 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
323,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
361,04
Економія: -101,24 грн
259,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), пакетик (4)
339,08
Економія: -58,51 грн
280,57 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), пакетик (5)
370,30
Економія: -61,40 грн
308,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: порошок для орального розчину (6)
400,00
Економія: -87,00 грн
313,00 грн