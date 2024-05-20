Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИАнілідиПарацетамол, комбінації без психолептиківАнтикатаралЦіни в аптеках

Антикатарал порошок для орального розчину пакетик, №10 - Одеса (110696) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (3), пакетик (2)
285,38 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
440,20
Економія: -135,80 грн
304,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1), пакетик (1)
349,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), пакетик (3)
329,54
Економія: -38,32 грн
291,22 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: порошок для орального розчину (6)
350,90 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
337,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
356,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), пакетик (6)
365,96
Економія: -78,20 грн
287,76 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: порошок для орального розчину (8)
336,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1), пакетик (2)
289,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), пакетик (8)
336,30
Економія: -40,04 грн
296,26 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
386,99
Економія: -81,17 грн
305,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
279,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (4)
301,69 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
359,23
Економія: -48,47 грн
310,76 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
336,51
Економія: -46,76 грн
289,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), пакетик (1)
344,53
Економія: -80,08 грн
264,45 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
351,99
Економія: -46,17 грн
305,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
352,33
Економія: -62,65 грн
289,68 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
297,50 грн