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Антикатарал порошок для орального розчину пакетик, №10 - Львів (110696) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 337 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
302,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
366,33
Економія: -49,42 грн
316,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), пакетик (8)
290,77 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
350,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), пакетик (9)
346,73
Економія: -57,10 грн
289,63 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
299,83 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -35,17 грн
305,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
302,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
299,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
299,82 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (4)
327,51 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1), пакетик (7)
440,20
Економія: -135,80 грн
304,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: порошок для орального розчину (8)
302,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
375,99
Економія: -70,17 грн
305,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
374,99
Економія: -69,17 грн
305,82 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
302,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), пакетик (7)
318,13
Економія: -25,66 грн
292,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2), пакетик (5)
440,20
Економія: -135,80 грн
304,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
353,13
Економія: -53,49 грн
299,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: порошок для орального розчину (5)
302,80 грн