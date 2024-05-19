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Антикатарал порошок для орального розчину пакетик, №10 - Київ (110696) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1049 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
378,99
Економія: -73,17 грн
305,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), пакетик (8)
440,20
Економія: -135,80 грн
304,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2), пакетик (4)
440,20
Економія: -135,80 грн
304,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
285,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (6), пакетик (6)
301,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (15)
293,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
285,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (38), пакетик (2)
293,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), пакетик (9)
440,20
Економія: -135,80 грн
304,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
386,99
Економія: -81,17 грн
305,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
290,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (4), пакетик (4)
296,30 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
354,50
Економія: -57,62 грн
296,88 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), пакетик (5)
440,20
Економія: -135,80 грн
304,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), пакетик (3)
440,20
Економія: -135,80 грн
304,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
327,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2), пакетик (6)
440,20
Економія: -135,80 грн
304,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), пакетик (3)
370,74
Економія: -94,34 грн
276,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7), пакетик (4)
303,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1), пакетик (3)
308,50 грн