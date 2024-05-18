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Антикатарал порошок для орального розчину пакетик, №10 - Харків (110696) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 383 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), пакетик (3)
304,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
285,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), пакетик (6)
371,82
Економія: -87,77 грн
284,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
291,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (6), пакетик (9)
290,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (5), пакетик (1)
290,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
350,15
Економія: -79,46 грн
270,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), пакетик (9)
301,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5), пакетик (6)
291,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
290,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2), пакетик (4)
292,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), пакетик (8)
404,20
Економія: -95,30 грн
308,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
331,99
Економія: -26,17 грн
305,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), пакетик (6)
306,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: пакетик (7)
324,80 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
297,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), пакетик (5)
346,55
Економія: -61,19 грн
285,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
305,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3)
325,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2), пакетик (2)
291,40 грн