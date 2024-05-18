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Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №98 - Харків (816028) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 422 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (4), блістер (3)
129,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
109,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
127,60
Економія: -12,04 грн
115,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
126,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
122,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), блістер (4)
122,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (12), блістер (6)
131,90
Економія: -14,17 грн
117,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
126,35 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
129,22 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
127,33 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2), блістер (4)
126,50
Економія: -18,20 грн
108,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5), блістер (6)
129,29 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (6)
126,50
Економія: -8,10 грн
118,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
126,57
Економія: -14,18 грн
112,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (6)
127,47 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
117,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (21), блістер (3)
128,79
Економія: -13,37 грн
115,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), блістер (3)
120,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), блістер (6)
126,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (7), блістер (4)
129,22 грн