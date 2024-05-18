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Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №98 - Дніпро (Дніпропетровськ) (816028) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 264 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (20), блістер (6)
133,07
Економія: -17,41 грн
115,66 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (17), блістер (3)
131,10
Економія: -15,54 грн
115,56 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2), блістер (2)
126,50
Економія: -8,10 грн
118,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (11), блістер (2)
134,51
Економія: -16,63 грн
117,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (3), блістер (2)
129,08 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (3)
126,57
Економія: -14,18 грн
112,39 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
126,50
Економія: -8,10 грн
118,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (6), блістер (3)
128,42
Економія: -11,00 грн
117,42 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (4)
127,10
Економія: -8,70 грн
118,40 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (10), блістер (2)
132,30
Економія: -16,85 грн
115,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2), блістер (6)
134,93
Економія: -19,91 грн
115,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (70)
123,99
Економія: -11,60 грн
112,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (8), блістер (5)
131,08
Економія: -12,92 грн
118,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
110,06 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), блістер (3)
126,50
Економія: -8,10 грн
118,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (6), блістер (3)
132,14
Економія: -14,81 грн
117,33 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (11)
129,33
Економія: -13,48 грн
115,85 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (4), блістер (2)
126,05
Економія: -10,62 грн
115,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (8), блістер (3)
124,84
Економія: -9,28 грн
115,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (2)
110,06 грн