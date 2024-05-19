Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №28 - Львів (149387) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 171 аптеці
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (3), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1