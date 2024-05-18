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Аспірин Кардіо® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №28 - Харків (149387) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 344 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
65,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
52,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4), блістер (1)
61,00
Економія: -5,65 грн
55,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
64,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
63,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (10)
58,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
63,44
Економія: -7,44 грн
56,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3)
56,38 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
61,44 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
61,33 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
57,60
Економія: -4,30 грн
53,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
58,96 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
65,40
Економія: -11,40 грн
54,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (4)
56,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
63,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
62,20
Економія: -6,65 грн
55,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
65,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
63,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (9)
53,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (11)
63,56 грн