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Анаферон дитячий таблетки блістер у картонній коробці, №20 - Запоріжжя (435435) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
203,00
Економія: -50,00 грн
153,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
173,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3)
192,22
Економія: -36,93 грн
155,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (6)
178,86
Економія: -27,40 грн
151,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
153,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
185,99
Економія: -26,90 грн
159,09 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
188,00
Економія: -35,00 грн
153,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
176,45 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
188,00
Економія: -35,00 грн
153,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
185,50
Економія: -26,50 грн
159,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
179,50
Економія: -20,41 грн
159,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
174,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
183,31
Економія: -19,72 грн
163,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
175,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
163,81 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
188,00
Економія: -35,00 грн
153,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
186,55
Економія: -35,06 грн
151,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
181,20
Економія: -29,70 грн
151,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (4)
178,60
Економія: -17,90 грн
160,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (196)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
168,50 грн