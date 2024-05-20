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Анаферон дитячий таблетки блістер у картонній коробці, №20 - Одеса (435435) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 306 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
165,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
204,40
Економія: -45,40 грн
159,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
176,66
Економія: -9,67 грн
166,99 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
186,50 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
196,57 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (2)
176,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
172,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
188,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
197,51
Економія: -43,46 грн
154,05 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (3)
177,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
165,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
179,97
Економія: -39,15 грн
140,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
203,99
Економія: -44,90 грн
159,09 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
172,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
176,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
154,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
183,30 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
194,55
Економія: -26,26 грн
168,29 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
175,25
Економія: -21,71 грн
153,54 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
156,40 грн