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Анаферон дитячий таблетки блістер у картонній коробці, №20 - Львів (435435) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 273 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
196,49
Економія: -26,51 грн
169,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
144,29 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
172,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
182,71
Економія: -41,44 грн
141,27 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
154,54 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
176,50
Економія: -17,42 грн
159,08 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
198,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
155,94 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
181,97 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
204,40
Економія: -45,40 грн
159,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
201,99
Економія: -42,91 грн
159,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
194,50
Економія: -35,42 грн
159,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
167,71
Економія: -15,96 грн
151,75 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
204,40
Економія: -45,40 грн
159,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
183,00
Економія: -42,22 грн
140,78 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
175,50
Економія: -16,42 грн
159,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (6)
203,99
Економія: -44,91 грн
159,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
189,99
Економія: -30,91 грн
159,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
215,99
Економія: -56,91 грн
159,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
144,29 грн