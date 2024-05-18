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Анаферон дитячий таблетки блістер у картонній коробці, №20 - Харків (435435) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 397 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
171,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
155,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
180,11
Економія: -31,51 грн
148,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
176,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
175,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
182,04
Економія: -19,62 грн
162,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
175,86 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (5)
176,58 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (7)
174,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
197,40
Економія: -38,40 грн
159,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
176,69 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
190,50
Економія: -29,80 грн
160,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
178,50
Економія: -19,41 грн
159,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
175,48 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
169,88 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
165,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (8)
181,80
Економія: -28,68 грн
153,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (4)
176,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
169,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
162,00 грн