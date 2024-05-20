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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, №30 - Запоріжжя (404718) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
525,00
Економія: -120,50 грн
404,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
444,10
Економія: -14,60 грн
429,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
443,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
494,99
Економія: -76,82 грн
418,17 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
490,00
Економія: -85,50 грн
404,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
423,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (6)
490,00
Економія: -85,50 грн
404,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
476,99
Економія: -58,82 грн
418,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
463,68
Економія: -22,56 грн
441,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
432,32 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
443,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), блістер (3)
476,32
Економія: -56,88 грн
419,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
443,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
443,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
443,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
455,82
Економія: -21,33 грн
434,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
521,40
Економія: -99,19 грн
422,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
443,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
443,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (18)
482,67
Економія: -72,92 грн
409,75 грн