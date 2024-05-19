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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, №30 - Львів (404718) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (18)
458,92
Економія: -30,21 грн
428,71 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
476,99
Економія: -58,84 грн
418,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
397,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
434,99
Економія: -16,84 грн
418,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
463,00
Економія: -22,17 грн
440,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (2)
491,76
Економія: -48,64 грн
443,12 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
382,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
466,99
Економія: -48,84 грн
418,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (24)
418,42
Економія: -22,79 грн
395,63 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (24)
431,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: упаковка (1)
505,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
451,35 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
418,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1), блістер (4)
397,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 51
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (18)
476,99
Економія: -58,84 грн
418,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1), блістер (3)
493,93
Економія: -50,81 грн
443,12 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
Всього: упаковка (1)
380,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: упаковка (1)
463,10 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 23
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (18)
476,99
Економія: -58,84 грн
418,15 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (18)
411,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
418,15 грн