Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, №30 - Львів (404718) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Пульс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Аптека бам
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 51
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
В інших містах:
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Аптека бам
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 23
Пульс
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (18)
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 7
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12