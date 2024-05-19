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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Львів (404716) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (2)
228,40 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
296,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
291,38
Економія: -21,89 грн
269,49 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
301,99
Економія: -38,92 грн
263,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
250,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
342,99
Економія: -79,92 грн
263,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
288,99
Економія: -25,92 грн
263,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (1)
274,54
Економія: -13,15 грн
261,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
294,74
Економія: -32,84 грн
261,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
295,99
Економія: -32,92 грн
263,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
293,99
Економія: -30,92 грн
263,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
288,99
Економія: -25,92 грн
263,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
300,99
Економія: -37,92 грн
263,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
242,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
296,99
Економія: -33,92 грн
263,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
278,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
278,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
304,59
Економія: -25,89 грн
278,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
278,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
335,40 грн