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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Харків (404716) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 286 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
250,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
304,50
Економія: -25,80 грн
278,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
285,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
265,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), блістер (2)
306,03
Економія: -35,92 грн
270,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
265,26 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
287,55 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
286,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
264,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
278,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
286,47 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: блістер (1)
280,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
304,68
Економія: -32,35 грн
272,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
274,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: блістер (2)
279,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: блістер (2)
266,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
281,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2), блістер (2)
305,90
Економія: -31,64 грн
274,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
294,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: блістер (1)
293,58 грн