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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №60 - Запоріжжя (167147) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
300,00
Економія: -60,00 грн
240,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
288,00
Економія: -48,00 грн
240,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
293,45
Економія: -54,62 грн
238,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), блістер (4)
284,23
Економія: -24,90 грн
259,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
256,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
295,99
Економія: -47,90 грн
248,09 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
288,00
Економія: -48,00 грн
240,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
284,99
Економія: -36,90 грн
248,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
275,74
Економія: -16,06 грн
259,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (3)
278,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
256,56 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
262,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
281,39
Економія: -42,87 грн
238,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
273,35
Економія: -19,06 грн
254,29 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
299,78
Економія: -45,49 грн
254,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), блістер (3)
274,44
Економія: -14,37 грн
260,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
307,46
Економія: -68,70 грн
238,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1), блістер (3)
291,10
Економія: -36,88 грн
254,22 грн