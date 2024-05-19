Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІІнгібітори ГМГ КoА-редуктазиАторвастатинАторвакор®Ціни в аптеках

Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №60 - Львів (167147) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
279,52
Економія: -25,42 грн
254,10 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
262,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
262,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
262,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
263,34
Економія: -12,61 грн
250,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
245,68
Економія: -10,87 грн
234,81 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
278,99
Економія: -30,93 грн
248,06 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -30,93 грн
248,06 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
262,90 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
285,99
Економія: -37,93 грн
248,06 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
262,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
262,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
279,21
Економія: -27,58 грн
251,63 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
262,90 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
256,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
262,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
262,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
344,99
Економія: -96,93 грн
248,06 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
262,90 грн