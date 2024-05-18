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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №60 - Харків (167147) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеці
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: блістер (5)
270,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
285,85
Економія: -29,77 грн
256,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
273,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
290,80
Економія: -27,83 грн
262,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: блістер (5)
265,62 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
270,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: блістер (5)
274,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
257,99
Економія: -9,71 грн
248,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: блістер (2)
273,00 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
256,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (2)
290,41
Економія: -34,92 грн
255,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
243,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
273,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
262,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: блістер (5)
263,34 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1), блістер (2)
263,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
272,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
251,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
260,88 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (5)
259,92 грн