Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №60 - Харків (167147) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 191 аптеці
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Всього: блістер (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (5)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (3)
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Харків, пл. Конституції, 20
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Всього: блістер (5)
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Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (32)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б