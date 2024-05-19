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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Львів (107773) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
216,39
Економія: -30,67 грн
185,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
165,30 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
196,50
Економія: -2,50 грн
194,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
184,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
173,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
181,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
165,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
228,20
Економія: -54,50 грн
173,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
192,50
Економія: -18,75 грн
173,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
192,99
Економія: -19,24 грн
173,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
181,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
184,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (2)
228,20
Економія: -54,50 грн
173,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (2)
206,85
Економія: -30,16 грн
176,69 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
179,99
Економія: -6,24 грн
173,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
193,50
Економія: -19,75 грн
173,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
188,50
Економія: -14,75 грн
173,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
201,99
Економія: -28,24 грн
173,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
165,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
181,00 грн