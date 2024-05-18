Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Харків (107773) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 219 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (77)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38