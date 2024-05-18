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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Харків (107773) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
181,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
165,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (2)
206,00
Економія: -23,08 грн
182,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (77)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
184,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
174,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: блістер (2)
175,41 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), блістер (2)
213,20
Економія: -32,50 грн
180,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
182,99
Економія: -9,21 грн
173,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
181,50 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
179,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
194,13
Економія: -23,43 грн
170,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
181,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
185,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
177,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
201,05
Економія: -21,42 грн
179,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
190,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
194,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: блістер (1)
194,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
175,56 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
193,02 грн