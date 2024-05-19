Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІІнгібітори ГМГ КoА-редуктазиАторвастатинАторвакор®Ціни в аптеках

Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Львів (107771) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
129,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
160,20 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
159,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
137,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
166,50
Економія: -16,13 грн
150,37 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
160,20 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
160,20 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
159,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
160,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
129,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
197,50
Економія: -47,13 грн
150,37 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,20 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
186,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
160,20 грн