Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Київ (107771) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 321 аптеці
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (105)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Фармація
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44