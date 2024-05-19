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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Київ (107771) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 321 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (105)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
176,10
Економія: -25,50 грн
150,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
143,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
151,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
143,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
147,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (105)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
139,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
176,59
Економія: -17,97 грн
158,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
151,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
182,27
Економія: -34,39 грн
147,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
143,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
143,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
187,79
Економія: -39,11 грн
148,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (105)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
159,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
212,60
Економія: -62,32 грн
150,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (105)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
160,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
137,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
139,20 грн