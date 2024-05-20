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Бетак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Запоріжжя (48410) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
312,00
Економія: -56,40 грн
255,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
312,99
Економія: -48,34 грн
264,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
290,23
Економія: -29,04 грн
261,19 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
294,00
Економія: -38,40 грн
255,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
294,00
Економія: -38,40 грн
255,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), блістер (2)
299,40
Економія: -42,90 грн
256,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
263,99
Економія: -6,50 грн
257,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), блістер (2)
289,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
287,17
Економія: -14,72 грн
272,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
265,22 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (61)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
272,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
298,69
Економія: -54,69 грн
244,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
282,66
Економія: -20,78 грн
261,88 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер (1)
288,30
Економія: -28,00 грн
260,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (61)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
272,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), блістер (2)
318,74
Економія: -59,80 грн
258,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (61)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
272,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1), блістер (1)
269,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
325,82
Економія: -74,60 грн
251,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
291,10
Економія: -26,63 грн
264,47 грн