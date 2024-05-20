Бетак таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Одеса (48410) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 235 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Колонтаївська
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека ніжних цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (87)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17