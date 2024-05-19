Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: упаковка (1) 70,00 грн

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Новоселиця, пров. Карамзіна, 1 Всього: таблетки (10) 54,02 Економія: -0,56 грн 53,46 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, просп. Байрона, 23/1 Всього: таблетки (10) 58,12 Економія: -8,29 грн 49,83 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Неполоківці, вул. Шевченка Тараса, 34 Всього: упаковка (1) 55,20 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Донець, вул. Спортивна, 28-В Всього: блістер (2) 55,50 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Куп'янськ-Вузловий, пл. Залізничників, 5-В Всього: упаковка (1), блістер (2) 54,66 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Цілодобово Синевир, , 1068-А Всього: таблетки (10) 55,20 Економія: -6,35 грн 48,85 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чоп, вул. Молодіжна, 11 Всього: таблетки (10) 55,07 Економія: -6,22 грн 48,85 грн Забронювати