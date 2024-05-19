Берліприл® 5 таблетки 5 мг блістер, №30 - Київ (12636) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Здорова родина
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Неполоківці, вул. Шевченка Тараса, 34
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Спортивна, 28-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Куп'янськ-Вузловий, пл. Залізничників, 5-В
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Цілодобово
Синевир, , 1068-А
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чоп, вул. Молодіжна, 11
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом