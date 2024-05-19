Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИСаліцилова кислота та її похідніАцетилсаліцилова кислота, комбінації без психолептиківАскофен-ДарницяЦіни в аптеках

Аскофен-Дарниця таблетки контурна чарункова упаковка, №10 - Львів (4851) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
35,70
Економія: -4,50 грн
31,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
26,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
33,44
Економія: -7,50 грн
25,94 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (5)
33,80
Економія: -4,36 грн
29,44 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
38,15 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
26,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
38,15 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (5)
38,60
Економія: -9,16 грн
29,44 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (14)
36,13
Економія: -6,69 грн
29,44 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
38,15 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5)
28,34
Економія: -2,41 грн
25,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
34,84
Економія: -8,89 грн
25,95 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
38,15 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (15)
32,40
Економія: -2,96 грн
29,44 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
39,22
Економія: -9,78 грн
29,44 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
38,15 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
38,31
Економія: -8,87 грн
29,44 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (12)
40,40
Економія: -10,96 грн
29,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (5)
26,00 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (4)
38,15 грн