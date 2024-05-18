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Аскофен-Дарниця таблетки контурна чарункова упаковка, №10 - Харків (4851) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 396 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
26,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (5)
26,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
33,30
Економія: -10,38 грн
22,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (10)
24,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (7)
24,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (7)
24,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
34,28
Економія: -11,36 грн
22,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (12)
26,86 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (11)
24,43 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (12)
24,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (8)
24,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
33,40
Економія: -3,96 грн
29,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (14)
26,81 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
33,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (17)
33,77
Економія: -8,64 грн
25,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (12)
26,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (10)
33,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (13)
24,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (11)
33,96 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
31,51 грн