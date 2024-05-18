Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИСаліцилова кислота та її похідніАцетилсаліцилова кислота, комбінації без психолептиківАскофен-ДарницяЦіни в аптеках

Аскофен-Дарниця таблетки контурна чарункова упаковка, №6 - Харків (4850) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (20)
16,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (10)
23,80
Економія: -5,20 грн
18,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (36)
23,00
Економія: -3,60 грн
19,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
21,64
Економія: -3,00 грн
18,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (24)
21,38
Економія: -3,22 грн
18,16 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
18,98 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (6)
21,96
Економія: -2,59 грн
19,37 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (12)
20,43
Економія: -1,79 грн
18,64 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (61)
22,80
Економія: -3,40 грн
19,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (16)
22,79
Економія: -4,65 грн
18,14 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (27)
22,40
Економія: -4,26 грн
18,14 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (10)
20,25 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (4)
16,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (7)
20,18
Економія: -3,74 грн
16,44 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (19)
23,80
Економія: -5,20 грн
18,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (22)
24,00
Економія: -5,40 грн
18,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (6)
16,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (18)
21,98
Економія: -5,30 грн
16,68 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
22,80
Економія: -4,20 грн
18,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (9)
24,20
Економія: -5,60 грн
18,60 грн