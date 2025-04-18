Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
673,20
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
667,77
Економія при броні: -25,99 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
667,87
Економія при броні: -36,54 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
6.9 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
651,24
Економія при броні: -24,38 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
685,76
Економія при броні: -43,98 грн
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
1291,79
Економія при броні: -82,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
7.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
533,62
Економія при броні: -32,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14/13
10.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
682,07
Економія при броні: -40,79 грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
35.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
652,63
Економія при броні: -25,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
112.4 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
2090,09
Економія при броні: -144,86 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
114.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
114.7 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
117.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна