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Бекарбон таблетки блістер в пачці, №20 - Одеса (50446) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
60,35
Економія: -10,79 грн
49,56 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
43,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
57,30
Економія: -8,56 грн
48,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
35,21
Економія: -1,22 грн
33,99 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
37,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
59,70
Економія: -10,96 грн
48,74 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: упаковка (1)
34,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
53,15 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
36,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (2)
56,00
Економія: -4,35 грн
51,65 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
32,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (3)
48,74 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
31,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (2)
39,45
Економія: -6,74 грн
32,71 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
32,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (3)
59,20
Економія: -10,46 грн
48,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (2)
39,79
Економія: -1,54 грн
38,25 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
40,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
32,60 грн