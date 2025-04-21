Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
387,00
Економія при броні: -11,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Будівельників, 17-А
81.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
109.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
492,00
Економія при броні: -14,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
109.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Авіаторів, 28/8
110.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жашків, вул. Соборна, 61
116.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
539,00
Економія при броні: -16,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, просп. Миру, 34
147.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кельменці, вул. Довженка Олександра, 17
149.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 28
154.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ірпінь, вул. Університетська, 3/9
188.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
190.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
496,43
Економія при броні: -14,89 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
191.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
466,00
Економія при броні: -9,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
196.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс