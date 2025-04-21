Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
99.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
111.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
568,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
487,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
177.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
229.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
231.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
600,00
Економія при броні: -97,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
256.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
256.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
535,49
Економія при броні: -27,49 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
567,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
507,00
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
259.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
516,92
Економія при броні: -8,92 грн