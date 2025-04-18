Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
560,15
Економія при броні: -85,14 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
6.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
490,08
Економія при броні: -14,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 6
6.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 20
7.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
8.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
526,07
Економія при броні: -18,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
485,20
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
488,00
Економія при броні: -5,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
544,01
Економія при броні: -82,69 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
9.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
466,00
Економія при броні: -9,32 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Паркова, 2
19.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Університетська, 3/9
21.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Соборна, 160-В
22.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
496,43
Економія при броні: -14,89 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
133.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс