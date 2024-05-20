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Аралії настойка настоянка 50 мл флакон, №1 - Запоріжжя (19407) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
73,31
Економія: -2,41 грн
70,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
64,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
103,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
75,58
Економія: -4,43 грн
71,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
60,12
Економія: -3,10 грн
57,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
73,59
Економія: -2,69 грн
70,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
67,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
72,58
Економія: -4,68 грн
67,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
68,09
Економія: -2,09 грн
66,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
69,86
Економія: -2,96 грн
66,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
71,08 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (2)
64,62 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
67,73
Економія: -3,83 грн
63,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (16)
62,56
Економія: -3,15 грн
59,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
64,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
78,63
Економія: -14,73 грн
63,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
66,96
Економія: -2,96 грн
64,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
102,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
64,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
61,75
Економія: -2,28 грн
59,47 грн