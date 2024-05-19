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Аралії настойка настоянка 50 мл флакон, №1 - Львів (19407) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
57,26 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
71,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
61,58
Економія: -5,15 грн
56,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
68,64
Економія: -12,23 грн
56,41 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
64,62 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
59,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
67,05
Економія: -8,01 грн
59,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
70,74
Економія: -8,95 грн
61,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
52,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
59,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
103,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
66,04
Економія: -3,13 грн
62,91 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
67,82
Економія: -10,40 грн
57,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
57,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
59,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
77,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
59,70
Економія: -2,72 грн
56,98 грн