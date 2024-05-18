Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИАралії настойкаЦіни в аптеках

Аралії настойка настоянка 50 мл флакон, №1 - Харків (19407) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
103,64 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
103,84 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
103,39 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
71,04
Економія: -2,14 грн
68,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
103,77 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
103,09 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
59,25
Економія: -2,71 грн
56,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
103,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (1)
102,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
103,07 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
103,49 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
68,40
Економія: -7,08 грн
61,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
70,34
Економія: -2,44 грн
67,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
57,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
69,97
Економія: -4,22 грн
65,75 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
67,85 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
103,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
72,47
Економія: -4,57 грн
67,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
64,62 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
103,67 грн