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Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Запоріжжя (198615) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -24,00 грн
76,00 грн
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
96,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
85,00
Економія: -4,80 грн
80,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (4), блістер (6)
78,02
Економія: -7,75 грн
70,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
90,33
Економія: -13,36 грн
76,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (4), блістер (8)
83,42
Економія: -6,86 грн
76,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
Всього: таблетки (40)
88,13
Економія: -11,60 грн
76,53 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (24)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (4), блістер (5)
93,72
Економія: -16,98 грн
76,74 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: таблетки (80)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1), блістер (8)
89,99
Економія: -12,42 грн
77,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (2)
88,47
Економія: -10,86 грн
77,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: таблетки (10)
88,73
Економія: -11,76 грн
76,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (3)
93,63
Економія: -16,50 грн
77,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: таблетки (90)
81,87
Економія: -5,24 грн
76,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: таблетки (30)
85,77
Економія: -9,24 грн
76,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
84,16
Економія: -8,10 грн
76,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: таблетки (80)
85,59
Економія: -8,07 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
85,38
Економія: -7,86 грн
77,52 грн