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Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Одеса (198615) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
83,78
Економія: -6,26 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: таблетки (80)
86,03
Економія: -8,51 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: таблетки (90)
83,65
Економія: -7,02 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
85,49
Економія: -9,43 грн
76,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: таблетки (30)
87,38
Економія: -10,85 грн
76,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: таблетки (10)
89,63
Економія: -12,66 грн
76,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (3)
93,48
Економія: -16,35 грн
77,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (2)
87,03
Економія: -9,42 грн
77,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1), блістер (8)
89,78
Економія: -12,21 грн
77,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (4), блістер (5)
92,89
Економія: -16,15 грн
76,74 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (24)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
Всього: таблетки (40)
86,67
Економія: -10,14 грн
76,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (4), блістер (8)
82,66
Економія: -6,10 грн
76,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (3), блістер (6)
76,64
Економія: -6,37 грн
70,27 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
87,00
Економія: -5,22 грн
81,78 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -24,00 грн
76,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: таблетки (80)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
96,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дунаївці, вул. Соборності, 7/5
Всього: таблетки (70)
103,50
Економія: -28,19 грн
75,31 грн