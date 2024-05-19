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Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Київ (198615) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (5)
85,00
Економія: -6,80 грн
78,20 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (2)
96,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (7)
81,50
Економія: -2,44 грн
79,06 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (2)
78,50 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: таблетки (50)
82,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
Всього: упаковка (1)
88,55 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
Всього: упаковка (2)
85,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
87,00
Економія: -5,22 грн
81,78 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: таблетки (40)
81,50
Економія: -2,44 грн
79,06 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (2)
96,00 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: блістер (2)
96,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дунаївці, вул. Соборності, 7/5
Всього: таблетки (70)
103,50
Економія: -28,19 грн
75,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1), блістер (8)
89,57
Економія: -12,00 грн
77,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (3)
95,90
Економія: -18,77 грн
77,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: таблетки (10)
91,23
Економія: -14,26 грн
76,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (2)
88,50
Економія: -10,89 грн
77,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
84,86
Економія: -8,80 грн
76,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: таблетки (30)
87,13
Економія: -10,60 грн
76,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
84,45
Економія: -6,93 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: таблетки (80)
84,90
Економія: -7,38 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: таблетки (90)
82,35
Економія: -5,72 грн
76,63 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: таблетки (80)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн