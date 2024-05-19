Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Київ (198615) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Свк фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Свк фарм
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Свк фарм
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Аптеки україни
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Подорожник
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Всього: таблетки (70)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Дунаївці, вул. Соборності, 7/5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (8)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Аптека копійка
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (80)
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (90)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Народна аптека
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Всього: таблетки (80)
Зачинено Відчиняється за 46 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г