Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Харків (198615) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Харків, вул. Вологодська, 35-А
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
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Дніпро, просп. Науки, 40
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Дніпро, бульв. Слави, 40
Народна аптека
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Всього: таблетки (80)
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (8)
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Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), блістер (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
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Всього: упаковка (4), блістер (8)
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Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Аптека шар@
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Всього: упаковка (4), блістер (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Аптека шар@
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
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Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
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Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Аптека копійка
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (90)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (80)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24