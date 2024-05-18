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Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №100 - Дніпро (Дніпропетровськ) (198615) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
90,53
Економія: -13,56 грн
76,97 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
96,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: таблетки (80)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -24,00 грн
76,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (4)
78,76
Економія: -8,49 грн
70,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 9
Всього: упаковка (4), блістер (8)
85,51
Економія: -8,95 грн
76,56 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (4), блістер (5)
92,38
Економія: -15,64 грн
76,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
Всього: таблетки (40)
88,56
Економія: -12,03 грн
76,53 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (24)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1), блістер (8)
89,57
Економія: -12,00 грн
77,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (2)
88,50
Економія: -10,89 грн
77,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (3)
95,90
Економія: -18,77 грн
77,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: таблетки (10)
91,23
Економія: -14,26 грн
76,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: таблетки (30)
87,13
Економія: -10,60 грн
76,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
84,86
Економія: -8,80 грн
76,06 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
Всього: упаковка (2)
96,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 72
Всього: таблетки (90)
82,35
Економія: -5,72 грн
76,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: таблетки (80)
84,90
Економія: -7,38 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (1)
84,45
Економія: -6,93 грн
77,52 грн