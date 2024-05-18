Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНГІОПРОТЕКТОРИЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯІнші засоби для лікування геморою та анальних тріщин для місцевого застосуванняІнші препарати, комбінаціїАнузолЦіни в аптеках

Анузол супозиторії ректальні стрип, №10 - Харків (13838) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 417 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
127,52 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
105,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
121,69
Економія: -17,10 грн
104,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
127,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
119,15 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5), стрип (1)
124,15
Економія: -15,92 грн
108,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (4)
119,52 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
116,78 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
116,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
119,59 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
129,90
Економія: -20,70 грн
109,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
130,99
Економія: -22,94 грн
108,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (4)
122,36 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
120,51 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
112,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (8), стрип (1)
123,98
Економія: -18,54 грн
105,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (4)
121,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
127,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
126,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
119,58 грн