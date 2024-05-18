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Анузол супозиторії ректальні стрип, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (13838) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (6), стрип (1)
127,44
Економія: -18,15 грн
109,29 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (7)
126,40
Економія: -17,11 грн
109,29 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (3)
119,40
Економія: -10,20 грн
109,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), стрип (1)
129,46
Економія: -24,45 грн
105,01 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -15,80 грн
109,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
120,63 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (3)
125,50
Економія: -17,45 грн
108,05 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
133,40
Економія: -24,20 грн
109,20 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), стрип (1)
125,00
Економія: -15,80 грн
109,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), стрип (1)
138,10
Економія: -28,90 грн
109,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
129,90
Економія: -20,70 грн
109,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3), стрип (1)
122,79
Економія: -17,89 грн
104,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
128,80
Економія: -19,60 грн
109,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
112,29 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (4)
125,65
Економія: -21,65 грн
104,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
136,26
Економія: -30,99 грн
105,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
121,50
Економія: -13,45 грн
108,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
126,40
Економія: -21,50 грн
104,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
105,93 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: стрип (1)
119,40
Економія: -10,20 грн
109,20 грн